Domenica 1 febbraio su Rai 1 torna in tv “Cuori”, la serie amata dagli italiani che combina medicina, sentimenti e drammi di personaggi complessi. Questa volta, tra Fogliati e Martani, il racconto si sposta negli anni ’70, tra amore e mistero esoterico. I fan non vedono l’ora di scoprire tutte le novità e come si svilupperanno le storie di questa stagione.

Domenica 1 febbraio su Rai 1 torna in programmazione *Cuori*, la serie che da anni incanta il pubblico italiano con il suo mix tra medicina, emozioni e drammi personali. La terza stagione, ambientata nel 1974, riprende il racconto di Delia e Alberto, i due protagonisti interpretati da Pilar Fogliati e Matteo Martani, che dopo il finale a sorpresa della seconda stagione – con Alberto che blocca Delia all’aeroporto per impedirle di partire – si ritrovano sposati e alle prese con nuove sfide. L’anno non è scelto a caso: il 1974 segna un momento cruciale per la storia della medicina italiana, con i primi trapianti di cuore in atto nelle Molinette di Torino, luogo centrale della serie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - “Cuori 3”, tutte le novità della serie con Fogliati e Martani. Gli anni 70, l’amore, l’esoterismo

