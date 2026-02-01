Cuori 3 recensione prima puntata | si torna alle Molinette con Pilar Fogliati e Matteo Martari

Questa sera si torna alle Molinette di Torino con la prima puntata di Cuori 3. La serie tv, diretta da Riccardo Donna, riprende il racconto delle storie dei medici e dei pazienti negli anni ’70. Pilar Fogliati e Matteo Martari tornano nei loro ruoli, portando in scena un nuovo capitolo di questa saga ospedaliera. La puntata si concentra sulle sfide quotidiane all’interno dell’ospedale e sulla vita di chi lavora e si cura tra quei muri. Gli spettatori possono aspettarsi un mix di emozioni e realismo, con un’atten

La nostra recensione della prima puntata di Cuori 3, la serie tv diretta da Riccardo Donna con Pilar Fogliati e Matteo Martari che continua a raccontare con successo l'impegno dei medici delle Molinette di Torino a cavallo degli anni '70. L'impegno dei medici delle Molinette di Torino negli anni '60-'70 continua ad essere al centro della narrazione di Cuori 3, la serie tv diretta da Riccardo Donna con Pilar Fogliati, Matteo Martari, Bianca Panconi, Carmine Buschini, Nicolò Pasetti, Benedetta Cimatti, Neva Leoni, Marco Bonini, Fausto Maria Sciarappa, Giulio Scarpati, Giorgia Salari e Carolina Sala.

