Pilar-Fogliati torna su Rai1 con la terza stagione di “Cuori”. La dottoressa Delia Brunello, interpretata dalla stessa attrice, scoprirà una verità dolorosa. La serie, ambientata nel 1974 all’ospedale Molinette di Torino, riparte cinque anni dopo, con i medici alle prese con nuove sfide in un reparto di cardiologia. Pilar Fogliati si dice favorevole al congelamento degli ovuli e anticipa che ci saranno momenti intensi e rivelazioni sorprendenti per il personaggio.

La dottoressa Delia Brunello, interpretata da Pilar Fogliati, torna su Rai1 dall’ 1 febbraio con la terza stagione di Cuori, la serie che racconta le avventure di un gruppo di medici pioniere della cardiochirurgia; diretta da Riccardo Donna e con Matteo Martari, la nuova stagione sarà trasmessa in sei appuntamenti e riprende la storia cinque anni dopo, nel 1974, seguendo i protagonisti mentre affrontano nuove sfide professionali all’interno del reparto di cardiologia dell’ospedale Molinette di Torino. “Cuori 3”, intervista esclusiva a Pilar Fogliati. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Pilar Fogliati. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Cuori 3”, intervista esclusiva a Pilar Fogliati: “Delia scoprirà una verità dolorosa. Da donna sono favorevole al congelamento degli ovuli”

Approfondimenti su Cuori 3

La protagonista di “Cuori 3”, Carolina Sala, ha rilasciato un’intervista esclusiva parlando del suo personaggio, Irma.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Cuori 3, intervista esclusiva a Pilar Fogliati: Delia scoprirà una verità dolorosa

Ultime notizie su Cuori 3

Argomenti discussi: Marco Bonini in tv con ‘Cuori 3’ su Rai 1, l'intervista: L’uomo nuovo? Fragile, relazionale, femminista; Cuori 3, intervista esclusiva a Carolina Sala: Irma porterà scompiglio tra Alberto e ...; Cuori 3 intervista esclusiva a Bianca Panconi | Virginia è cresciuta farà delle scelte importanti Delia e Alberto non la faranno sentire sola; Cuori 3, intervista a Matteo Martari: Alberto verrà sconvolto dall’arrivo di un...

Cuori 3, intervista esclusiva a Giulio Scarpati: Amo interpretare ruolo fuori dagli schemi. Un medico in Famiglia? Oggi servono racconti più vicini alla realtà di ...Dopo una lunga attesa arriva su Raiuno dal 1 febbraio la terza stagione di Cuori, la serie ambientata all’ospedale Le Molinette di Torino, che riparte dal ... superguidatv.it

Cuori 3, intervista esclusiva a Fausto Maria Sciarappa: Luciano è un personaggio rigoroso, si porta dietro un senso di colpa importante. Prenderà decisioni che lo ...La fiction Cuori torna su Raiuno con la terza stagione dal 1° febbraio. La storia si sposta nel 1974, un periodo decisivo per l’Italia e per l’evoluzione ... superguidatv.it

Cuori 3 inizia stasera su Rai 1. La seguirete la terza stagione Tutto comincia dal matrimonio di Delia e Alberto. Un sogno che si trasformerà presto in un incubo. Matteo Martari e Pilar Fogliati sono i protagonisti delle 6 puntate, che promettono già numerosi - facebook.com facebook

Dal 1° febbraio su Rai 1 la terza stagione della serie "Cuori" con Pilar Fogliati, Matteo Martari e Giulio Scarpati x.com