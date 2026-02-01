Cuori 3 intervista esclusiva a Marco Bonini | Ferruccio si sposerà con Serenella e dovrà assumersi delle responsabilità Con Luciano ci saranno degli attriti

Pilar Fogliati torna su Raiuno con la terza stagione di Cuori, pronta a partire dal 1° febbraio 2026. Nel frattempo, Marco Bonini rivela che Ferruccio si sposerà con Serenella e avrà delle responsabilità importanti, mentre con Luciano ci saranno tensioni e attriti. La serie continua a catturare l’attenzione del pubblico con le sue storie di sentimenti e conflitti.

Pilar Fogliati torna protagonista su Raiuno con la terza stagione di Cuori, al via dal 1° febbraio 2026. La serie si sposta nella Torino dei primi anni Settanta e cambia prospettiva narrativa. Non più solo il fascino delle scoperte straordinarie, ma la gestione quotidiana di scelte, sentimenti e doveri ormai inevitabili. Delia Brunello e Alberto Ferraris sono diventati marito e moglie, ma il matrimonio non semplifica il loro equilibrio. Anzi, la vita privata apre nuovi interrogativi. Il reparto di cardiochirurgia delle Molinette resta il cuore pulsante della storia. Qui le aspirazioni professionali si scontrano con debolezze personali.

