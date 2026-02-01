La nuova stagione di Cuori 3 torna su Rai 1 con il cast rinnovato. Pilar Fogliati e Matteo Martari sono tra gli attori principali, pronti a portare avanti le storie che hanno conquistato il pubblico. Le puntate promettono colpi di scena e nuove dinamiche tra i personaggi, mentre la produzione segue il successo delle precedenti stagioni.

su Rai 1, Pilar Fogliati, Matteo Martari. Cuori 3 torna con nuove puntate e un cast di primo livello, tra personaggi confermati e new entry. In questa terza stagione ritroveremo i due protagonisti, amatissimi dal pubblico: Pilar Fogliati nei panni di Delia e Matteo Martari in quelli di Alberto. Nel cast anche Andrea Libero Gherpelli, Fausto Sciarappa, Giulio Scarpati (Gregorio), Marco Bonini, Carmine Buschini, Neva Leoni, Benedetta Cimatti, Carolina Sala, Bianca Panconi, Nicolo Pasetti, Giorgia Soleri. Grande assente Daniele Pecci, il dottor Cesare Corvara, che per la terza edizione non ricoprirà il suo ruolo, dando così spazio all’entrata di nuovi personaggi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Cuori 3, il cast: attori e personaggi della serie

Approfondimenti su Cuori 3

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

All Creatures Great and Small: Season 6 Trailer | News

Ultime notizie su Cuori 3

Argomenti discussi: Cuori 3: il regista e il cast della Serie in anteprima venerdì 30 al Cinema Reposi di Torino; Cuori 3, trama, cast, dove e quando vederlo; Cuori 3 torna su Raiuno: entra Giulio Scarpati nel cast della fiction ambientata a Le Molinette di Torino; Cuori 3 stasera in tv. Da oggi si torna alle Molinette: è il 1974 e l’amore cambia battito.

Cuori 3, la nuova stagione su Rai 1: trama, cast e puntate con Pilar Fogliati e Matteo MartariTorna su Rai 1 la fiction Cuori con la terza stagione ambientata nel 1974. Pilar Fogliati e Matteo Martari riprendono i loro ruoli tra le corsie delle Molinette di Torino in un’epoca di grandi ... fanpage.it

Cuori 3 da stasera su Rai 1: la trama, il cast e da quanti episodi è composta la serieLa fiction medical ambientata a Torino torna in prima serata con nuovi episodi: al centro, oltre alle dinamiche tra i protagonisti, ci sono soprattutto le innovazioni tecnologiche in campo medico. Le ... movieplayer.it

Il cast di Cuori 3, da stasera su Rai 1. Matteo Martari e Pilar Fogliati sempre bellissimi Che sorrisi - facebook.com facebook