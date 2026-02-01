Cuori 3 da stasera su Rai 1 | la trama il cast e da quanti episodi è composta la serie

Questa sera torna su Rai 1 la fiction “Cuori 3”, ambientata a Torino. La serie, che ha riscosso successo, si ripresenta con nuovi episodi in prima serata. La trama si concentra sulle vicende dei medici in un ospedale torinese, con attenzione alle innovazioni tecnologiche in campo medico. I protagonisti affrontano sfide quotidiane, tra emozioni e novità scientifiche, offrendo un racconto coinvolgente e realistico.

La fiction medical ambientata a Torino torna in prima serata con nuovi episodi: al centro, oltre alle dinamiche tra i protagonisti, ci sono soprattutto le innovazioni tecnologiche in campo medico. Le anticipazioni della prima puntata di domenica 1 febbraio 2026, alle 21.30 su Rai 1. Torna questa sera la terza stagione di una delle fiction più amate e attese dal pubblico di Rai 1. Cuori 3 debutta in prima serata alle 21.30 circa e riporta il pubblico tra le corsie del reparto più all'avanguardia dell'ospedale torinese delle Molinette, nel pieno degli anni Settanta, quando la medicina affronta svolte decisive e il cambiamento sociale entra anche nelle vite private dei protagonisti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

