Un albero si è abbattuto questa mattina in via Sila a Reggio Calabria. L’intervento dei vigili del fuoco è stato rapido per mettere in sicurezza la strada e proteggere i passanti. Nessuno è rimasto ferito, ma la zona è stata transennata mentre si valuta la stabilità degli altri alberi nelle vicinanze. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno indebolito i rami, rendendo più pericoloso il passaggio. La polizia locale sta monitorando la situazione e invita i cittadini a fare attenzione.

Un albero è crollato in via Sila a Reggio Calabria durante le prime ore del 1 febbraio 2026, in seguito alle condizioni meteorologiche avverse che hanno colpito la città nelle ultime ore. L’evento ha provocato l’immediata attivazione delle squadre comunali, che hanno messo in atto misure di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la normalità nella zona interessata. L’intervento si è concentrato tra viale Messina e viale Calabria, dove il tronco è caduto sulla carreggiata, bloccando parzialmente il traffico e creando un pericolo immediato per pedoni e veicoli. I mezzi di soccorso, tra cui camion con cestello elevatore e attrezzature per il taglio e il trasporto del legno, sono stati inviati sul posto entro pochi minuti dall’allarme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crollo di un albero in via Sila a Reggio Calabria: intervento immediato per garantire la sicurezza dei cittadini

Approfondimenti su Reggio Calabria

Ultime notizie su Reggio Calabria

