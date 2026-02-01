crolla un pino di 120 anni ai fori imperiali tre passanti feriti lievemente

Un pino di 120 anni è caduto questa mattina lungo via dei Fori Imperiali a Roma. La pianta si è abbattuta all’altezza del Foro di Traiano, ferendo leggermente tre passanti. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che hanno aiutato le persone ferite e messo in sicurezza l’area. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di bonifica.

AGI - Un grosso pino è caduto lungo via dei Fori Imperiali a Roma, all'altezza del Foro di Traiano. Nella caduta la pianta ha colpito tre persone, che sono state soccorse dal 118, da Vigili del Fuoco e dalla Polizia Locale. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. I Vigili del Fuoco sono in azione per liberare la carreggiata e rendere sicuro il perimetro. Si tratta del terzo crollo nel giro di meno di un mese nella stessa area. Le tre persone sono rimaste leggermente ferite, una 1 7enne italiana e due uomini stranieri di 34 e 42 anni, sono state trasportate presso gli ospedali della Capitale per gli accertamenti medici del caso. 🔗 Leggi su Agi.it

