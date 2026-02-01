La Juventus si ferma con un colpo duro. Il crociato rotto di un giocatore chiave mette in crisi la squadra e cambia le strategie di mercato all’ultimo minuto di gennaio. Il calcio italiano si prepara a un finale di campionato più incerto del previsto.

L’infortunio al ginocchio stravolge il mercato in queste ultimissime ore di gennaio: ecco quello che sta succedendo. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il Napoli batte la Fiorentina per 2-1 e torna al successo in campionato. Gli azzurri, a segno con Vergara e Gutierrez, salgono al terzo posto in classifica in attesa delle gare che vedranno coinvolte le rivali. C’è, però., da registrare una tegola pesantissima per la squadra allenata da Conte, l’ennesima di questa stagione davvero sfortunata. Di Lorenzo (Ansa Foto) – calciomercato.it Al 30? della prima frazione di gioco, infatti, Di Lorenzo si è visto costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un infortunio al ginocchio e le dichiarazioni di Conte al termine del match fanno temere il peggio: “ Sembra il crociato per Di Lorenzo, perdiamo un pezzo da novanta “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Crociato ko e stop lunghissimo: è addio alla Juve

L’infortunio di Dovbyk, attaccante ucraino della Roma, comporta un lungo periodo di stop che mette fine alle speranze di vederlo alla Juventus.

Kevin De Bruyne rischia di rimanere fermo ancora a lungo a causa di un infortunio, con tempi di recupero che potrebbero prolungarsi fino alla fine della stagione.

