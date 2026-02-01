La Cremonese sfida l’Inter in un match che potrebbe riservare sorprese. Cristian Chivu pensa a schierare Davide Frattesi dal primo minuto, anche se il mercato tiene banco e ci sono molte voci sul futuro del giocatore. La partita si preannuncia più aperta del previsto, con il tecnico che sembra deciso a puntare sui suoi.

Inter News 24 Cremonese Inter, Cristian Chivu potrebbe lanciare dal primo minuto Davide Frattesi nonostante le tante sirene di mercato. Manca pochissimo al fischio d'inizio allo Stadio Zini e la tensione in casa nerazzurra è palpabile. L'Inter di Cristian Chivu, salda in vetta con 52 punti, cerca il quarto successo di fila per blindare il primato e mettere pressione al Milan. Se l'attacco ritrova i suoi riferimenti, è a centrocampo che si gioca la partita più delicata, sia tattica che diplomatica. Cremonese Inter, sorpresa Frattesi: titolare allo Zini nonostante le sirene del Nottingham Forest.

© Internews24.com - Cremonese Inter, sorpresa Frattesi? Chivu spariglia le carte col mercato sullo sfondo

Il futuro di Davide Frattesi è al centro di intense trattative di mercato, con la Juventus che lo vede come obiettivo prioritario per gennaio.

Il mercato di gennaio si infiamma con nuove possibilità per la Juventus, concentrandosi sulla volontà di rinforzare il centrocampo.

