Cremonese Inter Marotta glaciale | Mercato chiuso | no presupposti per Diaby e Perisic
A pochi minuti dal calcio d’inizio di Cremonese-Inter, Giuseppe Marotta ha parlato della situazione di mercato dei nerazzurri. Con tono deciso, ha detto che il mercato è chiuso e che non ci sono possibilità di arrivare a Diaby e Perisic. Marotta ha voluto mettere fine alle voci, spiegando che l’Inter non farà altre mosse in questa sessione e che bisogna concentrarsi sulla partita.
Marotta. A pochi minuti dal fischio d’inizio di Cremonese-Inter, Giuseppe Marotta ha fatto il punto sul momento dell’ Inter, chiarendo alcune situazioni che hanno animato il dibattito delle ultime settimane. Al centro delle attenzioni c’è Davide Frattesi, protagonista di voci di mercato mai realmente confermate: “ Non vogliamo trattenere chi intenda essere ceduto, ma Frattesi non ha mai manifestato tale sentimento “, ha spiegato il presidente nerazzurro, sottolineando come il centrocampista si trovi bene con noi e abbia solo l’orgoglio di voler avere più spazio. Il discorso si è poi allargato alla sessione di mercato, affrontata senza affanni: “ Non siamo stati presi dall’ansia perché non avevamo la necessità di fare qualcosa “, ha chiarito Marotta.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
