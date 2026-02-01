Cremonese Inter Marotta glaciale | Mercato chiuso | no presupposti per Diaby e Perisic

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Cremonese-Inter, Giuseppe Marotta ha parlato della situazione di mercato dei nerazzurri. Con tono deciso, ha detto che il mercato è chiuso e che non ci sono possibilità di arrivare a Diaby e Perisic. Marotta ha voluto mettere fine alle voci, spiegando che l’Inter non farà altre mosse in questa sessione e che bisogna concentrarsi sulla partita.

