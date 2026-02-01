Cremonese Inter LIVE | cronaca risultato e tabellino

Alle 18 allo Zini di Cremona scatta il fischio d’inizio di Cremonese-Inter, partita valida per il 23° turno di Serie A. I tifosi sono già arrivati, pronti a seguire un match importante per entrambe le squadre. La Cremonese cerca punti per risalire in classifica, mentre l’Inter spera di consolidare il suo ruolo in zona Champions. La partita si apre con intensità e ritmo, i giocatori si sfidano a colpi di passaggi e pressing. Seguiteci per tutte le emozioni in tempo reale.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 18 allo Zini per Cremonese Inter, match valido per il 23° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Giovanni Zini per Cremonese Inter, match valevole per la 23^ giornata del campionato di Serie A 202526. Grigiorossi reduci dal KO per 1 a 0 contro il Sassuolo, e attualmente al 14° posto in classifica con 23 punti. Nerazzurri reduci dalla vittoria per 6 a 2 sul Pisa e primi in classifica a 52 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. Fischio d'inizio alle ore 18.00. Migliore in campo a fine primo tempo:.

