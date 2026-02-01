Cremonese Inter LIVE 0-2 | siamo ormai nel recupero

Sono passati 90 minuti di partita allo Zini e la Cremonese ha ormai concluso il suo match contro l’Inter. La squadra ospite ha segnato due gol e si avvia verso una vittoria che sembra ormai certa. I tifosi sono in attesa di sapere quanto durerà il recupero, ma la situazione appare chiara: i nerazzurri stanno dominando e l’esito sembra ormai deciso.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 18 allo Zini per Cremonese Inter, match valido per il 23° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Giovanni Zini per Cremonese Inter, match valevole per la 23^ giornata del campionato di Serie A 202526. Grigiorossi reduci dal KO per 1 a 0 contro il Sassuolo, e attualmente al 14° posto in classifica con 23 punti. Nerazzurri reduci dalla vittoria per 6 a 2 sul Pisa e primi in classifica a 52 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. Sei i minuti di recupero 83? – Palo di Zerbin! Poi sul proseguo dell'azione Sommer limita Vardy e subisce fallo 80? – Tiro-cross di Pezzella, palla sul fondo 51? – Riprende il gioco, Audero sta bene. Cremonese-Inter 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Audero stordito dallo scoppio di un petardoLa diretta live di Cremonese-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita LIVE Cremonese-Inter 0-2 Serie A 2025/2026: Sei minuti di recuperoSerie A 2025/2026, 23a giornata. Cronaca minuto per minuto di Cremonese-Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Brutta scena allo Zini La partita era stata momentaneamente interrotta circa al 49' per soccorrere Audero a cui è scoppiato un petardo vicinissimo (lanciato dalla zona occupata dai tifosi nerazzurri) Qualche momento di apprensione durante Cremonese-Inter: Emil Audero è rimasto a terra dopo l'esplosione di un petardo lanciato dai tifosi nerazzurri all'interno dell'area in cui si trovava il portiere della squadra di casa. Audero è rimasto a terra per qualche m

