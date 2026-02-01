Cremonese Inter LIVE 0-2 | si può riprendere Audero sta bene ma che paura

Questa sera allo Zini si gioca Cremonese-Inter, una partita importante per entrambe le squadre. La Cremonese cerca di riprendersi dopo alcune sconfitte, mentre l’Inter punta a consolidare il suo vantaggio in classifica. Durante la gara, Audero ha subito un intervento che ha fatto temere il peggio, ma fortunatamente il portiere sta bene. La partita è ancora aperta, e i tifosi sperano in una rimonta della Cremonese.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 18 allo Zini per Cremonese Inter, match valido per il 23° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Giovanni Zini per Cremonese Inter, match valevole per la 23^ giornata del campionato di Serie A 202526. Grigiorossi reduci dal KO per 1 a 0 contro il Sassuolo, e attualmente al 14° posto in classifica con 23 punti. Nerazzurri reduci dalla vittoria per 6 a 2 sul Pisa e primi in classifica a 52 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 51? – Riprende il gioco, Audero sta bene. Lo scoppio lo ha solo sfiorato 48? – Paura allo Zini, colpito Audero da un petardo! INIZIA IL SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO Un minuto di recupero 43? – Sommer respinge la conclusione di Bonazzoli 30? – GOL DELL’INTER! Zielinski fa 2-0 per i nerazzurri! Gran botta da fuori area con il mancino del polacco che beffa Audero 16? – GOL DI LAUTARO! Inter avanti dopo un quarto d’ora grazie allo stacco di testa del capitano che da corner beffa audero e fa 1-0! 13? – Larga e alta la conclusione di Lautaro da fuori area 1? – Partiti! Fischio d’inizio alle ore 18. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cremonese Inter LIVE 0-2: si può riprendere. Audero sta bene, ma che paura Approfondimenti su Cremonese Inter Juve Cremonese 3-0 LIVE: ancora Yildiz pericoloso, devia in corner Audero Segui live la partita tra Juventus e Cremonese, valida per la 20ª giornata di Serie A 202526. Vingegaard, che paura! Cade a 45 all’ora in allenamento a Malaga, ma la Visma rassicura: "Sta bene" Vingegaard, caduto durante un allenamento a Malaga, sta bene. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Cremonese Inter Argomenti discussi: Cremonese-Inter: orari e dove vederla in TV; Cremonese-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni ufficiali; Dove vedere Cremonese-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Cremonese-Inter: probabili formazioni e statistiche. Cremonese-Inter 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Zielinski raddoppiaLa diretta live di Cremonese-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it LIVE Cremonese-Inter 0-2 Serie A 2025/2026: Petardi in campo, Audero colpitoSerie A 2025/2026, 23a giornata. Cronaca minuto per minuto di Cremonese-Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it #CremoneseInter 0-2 HT L’Inter comanda in scioltezza contro una Cremonese che pure oppone corsa: 6 occasioni a 3 e una facilità di gioco impressionante, senza spingere a mille ma con automatismi oliati non appena la palla supera là trequarti, guidata da x.com «Siamo pronti a dare tutto in campo. » Cremonese e Inter scendono in campo allo stadio Zini per il ventitreesimo turno di Serie A, con Nicola ancora alla ricerca di una vittoria che manca da dicembre. Per questa partita sceglie Audero tra i pali, mentre la linea - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.