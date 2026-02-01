Cremonese Inter LIVE 0-2 | si può riprendere Audero sta bene ma che paura

Da internews24.com 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera allo Zini si gioca Cremonese-Inter, una partita importante per entrambe le squadre. La Cremonese cerca di riprendersi dopo alcune sconfitte, mentre l’Inter punta a consolidare il suo vantaggio in classifica. Durante la gara, Audero ha subito un intervento che ha fatto temere il peggio, ma fortunatamente il portiere sta bene. La partita è ancora aperta, e i tifosi sperano in una rimonta della Cremonese.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 18 allo Zini per Cremonese Inter, match valido per il 23° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Giovanni Zini per Cremonese Inter, match valevole per la 23^ giornata del campionato di Serie A 202526. Grigiorossi reduci dal KO per 1 a 0 contro il Sassuolo, e attualmente al 14° posto in classifica con 23 punti. Nerazzurri reduci dalla vittoria per 6 a 2 sul Pisa e primi in classifica a 52 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 51? – Riprende il gioco, Audero sta bene. Lo scoppio lo ha solo sfiorato 48? – Paura allo Zini, colpito Audero da un petardo! INIZIA IL SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO Un minuto di recupero 43? – Sommer respinge la conclusione di Bonazzoli 30? – GOL DELL’INTER! Zielinski fa 2-0 per i nerazzurri! Gran botta da fuori area con il mancino del polacco che beffa Audero 16? – GOL DI LAUTARO! Inter avanti dopo un quarto d’ora grazie allo stacco di testa del capitano che da corner beffa audero e fa 1-0! 13? – Larga e alta la conclusione di Lautaro da fuori area 1? – Partiti! Fischio d’inizio alle ore 18. 🔗 Leggi su Internews24.com

cremonese inter live 0 2 si pu242 riprendere audero sta bene ma che paura

© Internews24.com - Cremonese Inter LIVE 0-2: si può riprendere. Audero sta bene, ma che paura

Approfondimenti su Cremonese Inter

Juve Cremonese 3-0 LIVE: ancora Yildiz pericoloso, devia in corner Audero

Segui live la partita tra Juventus e Cremonese, valida per la 20ª giornata di Serie A 202526.

Vingegaard, che paura! Cade a 45 all’ora in allenamento a Malaga, ma la Visma rassicura: "Sta bene"

Vingegaard, caduto durante un allenamento a Malaga, sta bene.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cremonese Inter

Argomenti discussi: Cremonese-Inter: orari e dove vederla in TV; Cremonese-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni ufficiali; Dove vedere Cremonese-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Cremonese-Inter: probabili formazioni e statistiche.

cremonese inter live 0Cremonese-Inter 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Zielinski raddoppiaLa diretta live di Cremonese-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

LIVE Cremonese-Inter 0-2 Serie A 2025/2026: Petardi in campo, Audero colpitoSerie A 2025/2026, 23a giornata. Cronaca minuto per minuto di Cremonese-Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.