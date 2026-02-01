Cremonese Inter LIVE 0-2 | fine primo tempo

Alle 18 allo Zini inizia la sfida tra Cremonese e Inter, valida per il 23° turno di Serie A 202526. Al momento, i nerazzurri conducono 2-0 sul campo dei lombardi e sembrano avere il controllo del match. La prima frazione si chiude con i milanesi in vantaggio, pronti a gestire la ripresa.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 18 allo Zini per Cremonese Inter, match valido per il 23° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Giovanni Zini per Cremonese Inter, match valevole per la 23^ giornata del campionato di Serie A 202526. Grigiorossi reduci dal KO per 1 a 0 contro il Sassuolo, e attualmente al 14° posto in classifica con 23 punti. Nerazzurri reduci dalla vittoria per 6 a 2 sul Pisa e primi in classifica a 52 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. FINE PRIMO TEMPO Un minuto di recupero 43? – Sommer respinge la conclusione di Bonazzoli 30? – GOL DELL’INTER! Zielinski fa 2-0 per i nerazzurri! Gran botta da fuori area con il mancino del polacco che beffa Audero 16? – GOL DI LAUTARO! Inter avanti dopo un quarto d’ora grazie allo stacco di testa del capitano che da corner beffa audero e fa 1-0! 13? – Larga e alta la conclusione di Lautaro da fuori area 1? – Partiti! Fischio d’inizio alle ore 18. 🔗 Leggi su Internews24.com

