Cremonese Inter LIVE 0-0 | partiti!

Alle 18 allo Zini di Cremona è iniziata la partita tra Cremonese e Inter, valida per il 23° turno di Serie A. I tifosi sono già schierati in tribuna, sperando in un risultato positivo, mentre in campo le due squadre cercano di prendere il controllo del gioco fin dai primi minuti. La partita è appena partita e il punteggio è ancora fermo sullo 0-0.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 18 allo Zini per Cremonese Inter, match valido per il 23° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Giovanni Zini per Cremonese Inter, match valevole per la 23^ giornata del campionato di Serie A 202526. Grigiorossi reduci dal KO per 1 a 0 contro il Sassuolo, e attualmente al 14° posto in classifica con 23 punti. Nerazzurri reduci dalla vittoria per 6 a 2 sul Pisa e primi in classifica a 52 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 1? – Partiti! Fischio d'inizio alle ore 18.00.

