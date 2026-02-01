L’Inter vince 2-0 a Cremona contro la Cremonese e si prende tre punti importanti in campionato. Zielinski si mette in mostra come il regista, come aveva fatto Calhanoglu in passato. Lautaro e Dimarco confermano di essere punti fermi per la squadra di Chivu. La partita si gioca sotto il sole allo Zini, e i nerazzurri dimostrano di avere le idee chiare.

L’Inter supera la Cremonese 2-0 allo Zini nella 23ª giornata di Serie A e trova risposte nette dal campo: Zielinski si prende la scena nel ruolo di regista, Lautaro e Dimarco restano le certezze di un sistema che Cristian Chivu governa con ordine. Di seguito, le pagelle della gara. Inter, promossi e rimandati. Yann Sommer 6 Un’uscita alla “vecchia maniera” su Vardy nel primo tempo. Qualche incertezza su una conclusione da lontano, poi ordinaria amministrazione nella ripresa, salvo un mischione finale. Yann Bisseck 6 Elegante quando resta concentrato. Qualche distrazione nel finale, prontamente richiamata dalla panchina. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Cremonese-Inter, le pagelle: Zielinski regista “alla Calhanoglu”

Una scena brutta e decisamente distante dallo spirito del gioco, quella che si è verificata allo stadio Zini. Al minuto 48 di Cremonese-Inter, alcuni tifosi nerazzurri hanno lanciato un fumogeno in campo che ha colpito il portiere della squadra di casa Audero. L'e - facebook.com facebook