Cremonese-Inter le pagelle | Lautaro pressa e segna 7,5 Audero non specula sul petardo 7

La Cremonese sfiora il pareggio contro l’Inter, ma alla fine i nerazzurri portano a casa i tre punti. Lautaro Martinez apre le marcature con un pressing deciso e segna il gol decisivo, ricevendo un 7,5 in pagella. Audero fa il suo dovere, parando un petardo e ricevendo un 7. Tra i nerazzurri, Frattesi si distingue per un rendimento sotto tono, l’unico a ottenere un voto insufficiente. Il portiere della Cremonese, invece, sbaglia sul gol di Zielinski, ma si rialza e continua

Frattesi l'unico insufficiente tra i nerazzurri. Il portiere grigiorosso sbaglia sul gol di Zielinski ma si rialza. Male Vardy.

