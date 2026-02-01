Cremonese-Inter le pagelle | Chivu Masterchef Zielinski violento

La Cremonese sfida l’Inter e la partita si accende con un gol di Lautaro Martinez, che insacca di testa. Piotr Zielinski si fa notare con un intervento deciso e preciso, che si fa sentire in campo. La gara si riscalda e i tifosi restano incollati alla partita, tra azioni rapide e qualche contrasto duro.

Bastano una zuccata di Lautaro Martinez e un mancino chirurgico del sempre più centrale Piotr Zielinski. I nerazzurri confermano il più nove sul Napoli e in attesa di Bologna-Milan di martedì sera portano a otto le distanze con i cugini. Cremonese-Inter finisce 0-2: le pagelle della Beneamata.

