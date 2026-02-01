Cremonese Inter formazioni ufficiali | Frattesi clamorosamente dal 1? con Lautaro c’è Pio

Questa sera a Cremona si gioca una partita che promette sorprese. Davide Frattesi, che fino a poche ore fa sembrava in dubbio, partirà dal primo minuto con l’Inter. La scelta di Cristian Chivu ha sorpreso molti, mentre Lautaro Martinez sarà in campo con Pio, pronto a dare battaglia. La sfida si accende subito, con i giocatori pronti a dare il massimo.

Cremonese Inter formazioni ufficiali. La sfida tra Cremonese e Inter si apre con una sorpresa che fino a poche ore prima sembrava improbabile: Davide Frattesi parte titolare nell’undici scelto da Cristian Chivu. Il centrocampista, dato vicino all’addio, si ritrova invece al centro di questa gara, chiamato a dare risposte sul campo e a riconquistare spazio in maglia nerazzurra in un momento delicato della stagione. L’ Inter si presenta allo Zini con rotazioni ragionate. Thuram si accomoda in panchina, mentre tocca a Pio Esposito affiancare Lautaro Martinez nel 3-5-2 disegnato da Chivu. Cremonese Inter formazioni ufficiali: le scelte complete.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Inter arriva allo Zini per la sfida contro la Cremonese nel match di domenica alle 18:00.

