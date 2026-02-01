Cransvittime 41 | morto 18enne a Zurigo

Questa mattina la Procura svizzera ha confermato la morte di un ragazzo di 18 anni, rimasto gravemente ferito nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Il giovane, che aveva ustioni profonde, si è spento in ospedale a Zurigo. L’incendio nel locale Le Costellation, dove si trovavano decine di giovani, ha causato anche la morte di sei adolescenti italiani. La tragedia ha scosso la zona e sollevato molte domande sulle condizioni di sicurezza del locale.

15.16 14.30 Serie A, 23° turno: Torino-Lecce 1-013.00 Tennis, Alcaraz trionfa a Melbourne12.58 Trump: "I file di Epstein mi assolvono"12.45 Papa: tregua Olimpica sia vera per pace12.15 18enne investito a Roma,muore sul colpo12.00 Morì a 4 anni. Affidata a zii,arrestati11.25 Meloni: non protesta,è tentato omicidio11.00 Scontri, Meloni:"Ripristineremo regole" "CUORI – Terza stagione", da domenica 01 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer, ai videopromo 1, 2 e 3 e alla clip "L’INVISIBILE - La cattura di Matteo Messina Denaro", martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e alle clip 1 e 2 Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Crans Montana Crans-Montana, salgono a 41 le vittime: all’ospedale di Zurigo morto un 18enne ricoverato La procura svizzera ha confermato il decesso di un 18enne ricoverato all’ospedale di Zurigo dopo l’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Tragedia di Crans-Montana, sale a 41 il bilancio delle vittime: morto un 18enne svizzero Un nuovo decesso si aggiunge al bilancio della tragedia di Crans-Montana. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Crans-Montana, sale a 41 il bilancio delle vittime: 18enne muore dopo un mese di agonia Ultime notizie su Crans Montana Argomenti discussi: Strage di Crans-Montana, i pm di Roma avranno accesso agli atti dell'indagine sul rogo - Il dolore e la rabbia di parenti e amici delle vittime del rogo di Capodanno; Crans-Montana, sale a 41 il bilancio delle vittime: 18enne muore dopo un mese di agonia; Crans-Montana: quanto vale una vita umana? Il lungo cammino verso i risarcimenti; Crans-Montana, Lutry omaggia le vittime: Giustizia e verità. Crans-Montana, salgono a 41 le vittime: all’ospedale di Zurigo morto un 18enne ricoveratoLa procura svizzera ha annunciato un nuovo decesso per l'incendio della notte di Capodanno a Crans-Montana, che porta il bilancio complessivo a 41 morti e 115 ... lapresse.it Crans-Montana, sale a 41 il bilancio delle vittime: 18enne muore dopo un mese di agoniaSi aggrava il bilancio delle vittime della strage avvenuta a Capodanno nel locale Le Constellation nel Comune di Crans-Montana. La procura svizzera ha infatti annunciato un altro decesso: ... ilmattino.it Incendio Crans-Montana: aiuti e risarcimenti alle vittime Guarda le immagini - facebook.com facebook Crans-Montana, il rogo e l’indicibile: quei ragazzi vittime di adulti irresponsabili x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.