Crans Montana risveglio dal coma | ‘Moretti noncurante di noi unico pensiero il locale’

Due dei tre feriti nell’incidente di Crans-Montana si sono svegliati dal coma. Hanno parlato di dolore e rabbia, puntando il dito contro la proprietaria del locale Le Constellation. La donna, secondo quanto riferiscono, sembra più concentrata sul suo locale che sulla loro condizione. La polizia indaga su quanto accaduto, mentre i familiari chiedono risposte e giustizia.

Due feriti hanno finalmente riaperto gli occhi e esprimono dolore e rabbia nei confronti della proprietaria del Le Constellation. La Svizzera indignata: nel comune neanche un minuto di ricordo Dopo tre settimane di coma trascorse all’ospedale di Liegi, Roze, diciottenne sopravvissuta al devastante incendio del disco-bar Le Constellation di Crans Montana – tragedia che ha causato 40 vittime e 116 feriti gravi – si è svegliata e dal suo letto d’ospedale ha deciso di parlare, lanciando dure accuse contro la proprietaria del locale, Jessica Moretti. Rose punta il dito direttamente contro la titolare, sostenendo che avrebbe potuto fermare l’incendio nel momento critico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Una giovane sopravvissuta al rogo di Crans-Montana si è risvegliata dal coma e subito ha puntato il dito contro Jessica Moretti.

A Crans-Montana, i genitori delle vittime esprimono il loro dolore e la speranza di giustizia dopo la scarcerazione di Moretti.

Crans-Montana, Leonardo e Kean si risvegliano dal coma al Niguarda e comunicano tramite pc ed emoticonSopravvissuti a Crans-Montana Leonardo e Kean sono stati risvegliati dalla sedazione profonda: hanno mani fasciate e sono vigili ... virgilio.it

Crans-Montana, 18enne esce dal coma e accusa Jessica Moretti: Ecco cosa ha fatto (1 / 2)Vediamo che cosa è successo nessuno se lo sarebbe mai aspettato qualcosa di davvero molto particolare i dettagli nel nostro articolo di seguito qualcosa di davvero assurdo. donna.fidelityhouse.eu

CRANS-MONTANA, ROSE SI SVEGLIA DAL COMA Si è svegliata dopo tre settimane di buio. Rose, 18 anni, ha ripreso conoscenza dopo un lungo periodo di coma. Le sue condizioni sono in miglioramento e i medici parlano di un decorso lento ma positivo. - facebook.com facebook