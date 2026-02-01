A un mese dalla tragedia di Crans-Montana, i sopravvissuti raccontano cosa hanno visto. Due di loro descrivono Jessica Moretti, proprietaria del bar, come troppo presa dal suo dolore per aiutare. «Piangeva per il suo locale, non si è fatta vedere aiutare i feriti», affermano. Le loro parole accendono ancora di più il dibattito sulla gestione della notte fatale.

La giovane sopravvissuta, attraverso il quotidiano belga Het Laatste Nieuws, ricostruisce una notte che definisce «puro caos» e che, dice, «non finirà mai davvero». Poi attacca Jessica Moretti: «Guardava il suo bar che bruciava e piangeva. Ha visto i feriti: non ha aiutato nessuno. Noi eravamo ustionati vicino a lei, quasi morti: non ci ha chiesto nemmeno come stavamo. Fissava il locale e ci girava le spalle. Lo trovo inaccettabile». Roze è solo una dei giovani feriti che hanno espresso la propria rabbia nei confronti dei gestori del locale in cui hanno trovato la morte molti dei loro coetanei. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crans-Montana, parlano due sopravvissuti: «Jessica Moretti? Piangeva per il suo bar e non aiutava i feriti»

Una giovane di 18 anni, sopravvissuta all’incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, rompe il silenzio e accusa Jessica Moretti.

Questa mattina a Crans-Montana si è svegliata la sopravvissuta all’incendio di ieri.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Crans-Montana, Portavano le bottiglie con le candele sopra, sono fuggito immediatamente

Incendio di Crans-Montana, l’avvocato della famiglia Costanzo contro le autorità svizzere: Indagini e autopsie superficialiIl legale Vincenzo Nardo rappresenta la famiglia di Chiara Costanzo, 16enne milanese morta nel rogo di Capodanno al Constellation. Perplessità sul modo di procedere della magistratura del Vallese ... ilgiorno.it

Crans Montana, indagato anche l'ex responsabile sicurezza del comuneLa Svizzera ha annunciato il via libera alle squadre investigative comuni con l'Italia entro la fine della settimana. Come riporta una nota dell'Ufficio federale di giustizia svizzero, le due autor ... tg24.sky.it

LEGGENDOMINIIIIIIIIIIIIIIIIIK Che cosa fa Paris cinque giorni prima dell’inizio dei Giochi Olimpici di #MilanoCortina2026 SALE SUL PODIO in Coppa del Mondo di sci alpinoooooooo! Domme è secondo nella discesa libera svizzera di Crans Montana! E x.com

Nella discesa libera di Crans Montana, dove fa notizia l'uscita dal podio di Marco Odermatt, un superbo Dominik Paris ha accarezzato la vittoria, sfumata proprio sul finale. Una grande discesa quella del 36enne di Merano primo fino alla discesa dello svizzero - facebook.com facebook