Crans Montana Papa alle famiglie | affetto e vicinanza della Chiesa
Il Papa ha inviato un messaggio alle famiglie colpite dall’incendio di Crans-Montana. Durante la Santa Messa di trigesimo, Leone XVI ha espresso affetto e vicinanza alla comunità, ricordando le vittime e sottolineando il ruolo della Chiesa nel sostenere chi ha subito un grande dolore.
Roma, 1 feb. (askanews) – Leone XVI ha inviato un messaggio in occasione della Santa Messa di trigesimo in suffragio delle vittime dell’incendio a Crans-Montana. “Desidero semplicemente esprimervi la mia vicinanza e il mio affetto, insieme a quelli di tutta la Chiesa, che, con la sua presenza materna, desidera – per quanto possibile – condividere il vostro peso e prega il Signore Gesù di sostenere la vostra fede in questa prova” si legge nel messaggio “Prego affinché possiate trovare tra i vostri sacerdoti e le vostre comunità cristiane il sostegno fraterno e spirituale di cui avete bisogno per superare il dolore e mantenere il coraggio”.🔗 Leggi su Ildenaro.it
