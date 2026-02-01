Crans Montana Papa alle famiglie | affetto e vicinanza della Chiesa

Il Papa ha inviato un messaggio alle famiglie colpite dall’incendio di Crans-Montana. Durante la Santa Messa di trigesimo, Leone XVI ha espresso affetto e vicinanza alla comunità, ricordando le vittime e sottolineando il ruolo della Chiesa nel sostenere chi ha subito un grande dolore.

Roma, 1 feb. (askanews) – Leone XVI ha inviato un messaggio in occasione della Santa Messa di trigesimo in suffragio delle vittime dell’incendio a Crans-Montana. “Desidero semplicemente esprimervi la mia vicinanza e il mio affetto, insieme a quelli di tutta la Chiesa, che, con la sua presenza materna, desidera – per quanto possibile – condividere il vostro peso e prega il Signore Gesù di sostenere la vostra fede in questa prova” si legge nel messaggio “Prego affinché possiate trovare tra i vostri sacerdoti e le vostre comunità cristiane il sostegno fraterno e spirituale di cui avete bisogno per superare il dolore e mantenere il coraggio”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Crans Montana Crans-Montana, 10mila franchi alle famiglie delle vittime In seguito all’incendio di Crans-Montana, le autorità hanno deciso di offrire un sostegno di 10. Crans Montana, Tajani: "Libertà su cauzione è oltraggio alle famiglie" Il commento di Tajani sulla decisione della magistratura di Sion di concedere la libertà su cauzione evidenzia la sua forte opposizione. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Papa Leone XIV incontra le famiglie delle vittime di Crans-Montana: Sono commosso nell'incontrarvi Ultime notizie su Crans Montana Argomenti discussi: Crans-Montana, il papà di Manfredi Marcucci: Noi presi in giro dalla Svizzera, serviva una cauzione più elevata. Come genitori ci...; Crans-Montana, il papà di Chiara Costanzo: La scarcerazione di Moretti inammissibile, che un giorno sia fatta giustizia è il pensiero che mi tiene in vita; Mattarella a Dubai incontra il padre di Emanuele Galeppini morto a Crans-Montana; Crans-Montana, Moretti scarcerato e l’amarezza del papà di Manfredi (ricoverato al Niguarda): Una decisione che fa male. Crans Montana, Papa alle famiglie: affetto e vicinanza della ChiesaRoma, 1 feb. (askanews) – Leone XVI ha inviato un messaggio in occasione della Santa Messa di trigesimo in suffragio delle vittime dell’incendio a Crans-Montana. Desidero semplicemente esprimervi la ... askanews.it Papa Leone XIV ricorda la tragedia di Crans-MontanaUn messaggio di papa Leone XIV in occasione della Santa Messa di trigesimo in suffragio delle Vittime dell’incendio a Crans - Montana ... acistampa.com Le parole di Dominik Paris dopo il secondo posto nella discesa di Crans Montana. #wearefisi - facebook.com facebook Le autorità svizzere hanno fatto sapere che un ragazzo di 18 anni è morto sabato in seguito alle gravi ferite riportate nell'incendio nel bar di Crans-Montana la notte di Capodanno x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.