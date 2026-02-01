Crans-Montana è morto anche lui Arriva la notizia peggiore | giovanissimo

Un ragazzo di appena 20 anni ha perso la vita a Crans-Montana. La notizia ha colpito subito, lasciando senza parole amici e familiari. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma la tragedia ha già scosso tutta la comunità. La famiglia si trova ora a fare i conti con un dolore troppo grande per essere descritto.

Ci sono tragedie che non finiscono quando si spengono le fiamme. Restano nei corridoi degli ospedali, nelle chiamate che si temono, nei silenzi delle famiglie. E quando sembra che il tempo possa almeno addolcire il dolore, arriva un aggiornamento che riapre tutto, come una ferita ancora viva. Nella storia della strage di Crans-Montana, una delle pagine di cronaca più drammatiche degli ultimi anni in Svizzera, il conto non smette di pesare. E anche a distanza di settimane, quel che è successo nella notte di Capodanno continua a trascinarsi dietro conseguenze devastanti. Il nuovo lutto che fa salire il bilancio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, si aggiunge un'altra vittima italiana.

A cinque giorni dall’incendio che ha colpito Crans-Montana, si conoscono i dettagli sulla vittima più giovane.

Crans-Montana, salgono a 41 le vittime: all’ospedale di Zurigo morto un 18enne ricoveratoLa procura svizzera ha annunciato un nuovo decesso per l'incendio della notte di Capodanno a Crans-Montana, che porta il bilancio complessivo a 41 morti e 115 ... lapresse.it

Strage di Crans-Montana, è morto un 18enne svizzero. Il bilancio è di 41 vittimeRoma, 1 feb. (askanews) – Una persona ferita nel devastante incendio che ha devastato il bar Constellation di Crans-Montana la notte del primo gennaio 2026 è deceduta a causa delle ferite riportate, p ... askanews.it

La procura svizzera ha annunciato un altro decesso in seguito alla tragedia di Crans-Montana, portando il bilancio delle vittime a 41 e quello dei feriti a 115. Lo riporta l'agenzia svizzera Ats secondo cui un diciottenne svizzero ricoverato in ospedale a Zurigo, - facebook.com facebook

