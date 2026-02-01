La città inglese di Coventry torna a fare notizia, questa volta per un messaggio di pace. Durante un evento pubblico, un rappresentante locale ha detto che il suo ruolo è quello di tessere legami, non di guidare la folla. La città, simbolo di dolore e ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale, si presenta ora come un esempio di dialogo e speranza.

Coventry, città inglese che negli anni della Seconda Guerra Mondiale divenne simbolo del dolore e della ricostruzione, ha di nuovo al centro del palcoscenico internazionale, ma questa volta per un messaggio di pace e dialogo. Il suo sindaco, in occasione della presentazione ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, ha rifiutato con fermezza l’etichetta di “Papa della pace”, preferendo definirsi un artigiano del dialogo, un tessitore di relazioni. Non è un ruolo che cerca l’applauso della folla, ma un impegno quotidiano a costruire ponti tra culture, generazioni e istituzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coventry, simbolo di pace: “Il mio ruolo è tessere legami, non guidare la folla

Approfondimenti su Coventry Pace

Il Leone XIV ai Diplomatici invita a perseverare nel cammino della pace, sottolineando l'importanza dell'onestà e della coerenza come valori fondamentali nelle relazioni internazionali.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Coventry Pace

Argomenti discussi: Record di atlete alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La Notte della Taranta, presentata la 28esima edizione: la musica come simbolo di paceLa musica che unisce, la musica come simbolo di pace. È tutto pronto per la 28ª edizione de La Notte della Taranta, il festival che anche quest’anno promette di intrecciare tradizione e futuro. E ... quotidianodipuglia.it

30 gennaio 1973: i Kiss tengono il loro primo concerto, al Coventry Club nel Queens, a New York Davanti ad un pubblico di meno di dieci persone la band viene pagata 50$ per suonare due volte quella sera, a seguito di una chiamata a freddo che Simmons a - facebook.com facebook