Cosenza-Casertana streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vederla | Serie C

Questa pomeriggio alle 17.30, allo stadio “San Vito – Gigi Marulla”, si gioca la partita tra Cosenza e Casertana. È una sfida importante per entrambe, che si contendono un posto nei playoff del campionato di Serie C. La squadra di casa, il Cosenza, è quinta in classifica con 37 punti, mentre la Casertana, al quarto posto, ne ha 39. I tifosi sono già in attesa di vedere come si svilupperà questa partita, che potrebbe influenzare la corsa finale per la promozione.

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio "San Vito – Gigi Marulla", sarà in programma Cosenza-Casertana, gara valida per la 24ª giornata del campionato di Serie C (girone C), quinta del girone di ritorno, che in classifica vese le due squadre in piena zona playoff, rispettivamente al quinto e quarto posto con 37 e 39.

