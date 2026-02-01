Corsi di sopravvivenza in montagna a Rapino

Da chietitoday.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rapino, l’associazione Centro Europeo di studi strategici, accreditata alla Nato, ha avviato corsi di sopravvivenza in montagna. Le lezioni sono rivolte a chi vuole imparare a muoversi e reagire in ambienti montani, anche in situazioni di emergenza. I partecipanti vengono guidati passo dopo passo per imparare tecniche di orientamento, accendere un fuoco e trovare riparo, con l’obiettivo di mettere in pratica le competenze in scenari reali. L’iniziativa ha attirato un buon numero di appassionati e curiosi, pronti

organizzati dall'associazione Centro Europeo di studi strategici accreditato alla Nato. Il corso è a cura del team istruttori ex militari dei Paracadutisti dell’Esercito e include il corso blsd con defribrillatore. Per parrecipare è obbligatorio munirsi di certificato medico di buona salute psico-fisica; possibilità di alloggio. Il costo è di 250 euro e verrà rilasciato un attestato di frequenza. Per informazioni: 3510256623.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Rapino Montagna

Giornata della Montagna: Unimont e le altre, viaggio tra i corsi di laurea per imparare a proteggerla

La Giornata della Montagna è un'occasione per esplorare i diversi percorsi di formazione dedicati alla tutela e allo sviluppo sostenibile delle aree montane.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Kit di Sopravvivenza in Caso di Guerra Cosa Serve Davvero

Video Kit di Sopravvivenza in Caso di Guerra ?? Cosa Serve Davvero

Ultime notizie su Rapino Montagna

Argomenti discussi: Corsi di sopravvivenza in montagna a Rapino; Corsi di sopravvivenza in montagna a Rapino; Il Defibrillatore Amico del Cuore; Blsd a Unict: una formazione che salva vite e costruisce comunità.

Corsi di sopravvivenza in montagna a RapinoCorsi di sopravvivenza in montagna a Rapino organizzati dall'associazione Centro Europeo di studi strategici accreditato alla Nato. Il corso è a cura del team istruttori ex militari dei Paracadutisti ... chietitoday.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.