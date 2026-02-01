Corsi di sopravvivenza in montagna a Rapino

A Rapino, l’associazione Centro Europeo di studi strategici, accreditata alla Nato, ha avviato corsi di sopravvivenza in montagna. Le lezioni sono rivolte a chi vuole imparare a muoversi e reagire in ambienti montani, anche in situazioni di emergenza. I partecipanti vengono guidati passo dopo passo per imparare tecniche di orientamento, accendere un fuoco e trovare riparo, con l’obiettivo di mettere in pratica le competenze in scenari reali. L’iniziativa ha attirato un buon numero di appassionati e curiosi, pronti

organizzati dall'associazione Centro Europeo di studi strategici accreditato alla Nato. Il corso è a cura del team istruttori ex militari dei Paracadutisti dell'Esercito e include il corso blsd con defribrillatore. Per parrecipare è obbligatorio munirsi di certificato medico di buona salute psico-fisica; possibilità di alloggio. Il costo è di 250 euro e verrà rilasciato un attestato di frequenza. Per informazioni: 3510256623.

