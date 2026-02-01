Corrida di San Geminiano trionfano Riva e Lonedo

La corsa di San Geminiano si è conclusa con una vittoria italiana. Pietro Riva ha dominato la prova maschile, arrivando primo in 38 minuti e 25 secondi. È il suo secondo trionfo consecutivo, dopo aver vinto anche nel 2023. La gara si è svolta sotto il sole, davanti a un pubblico compatto che ha applaudito i protagonisti fino all’ultimo metro.

L'edizione 2026 della Corrida di San Geminiano parla la lingua del talento azzurro. Pietro Riva (Fiamme Oro) ha dominato la prova maschile, tagliando il traguardo in 38'25'' e bissando il successo del 2023. Tra le donne, trionfo solitario per Rebecca Lonedo (Fiamme Oro), che ha staccato la concorrenza fin dai primi chilometri, chiudendo una gara magistrale. Sotto un cielo tipicamente invernale, la marea di oltre 5mila podisti è scattata alle 14:30 da viale Berengario. Il gruppo dei professionisti ha imposto subito un ritmo forsennato, con Riva e Selvarolo a guidare il plotone maschile già all'altezza del Duomo.

