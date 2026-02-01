Questa mattina davanti al tribunale di Milano si è svolto un “derby” insolito tra avvocati e magistrati. Da una parte le toghe nere, dall’altra le toghe rosse, che si sono affrontate con cori e striscioni. La tensione tra i due gruppi si è fatta sentire forte, con manifestazioni di sfida che sembrano riaccendere vecchi confronti. La scena ha richiamato più uno stadio che un’aula di tribunale, lasciando tutti a chiedersi quale sarà il prossimo passo di questa disputa.

Il gelo. Toghe nere e toghe rosse. Due mondi che fino all'altro ieri si confrontavano, si scontravano a volte, ma che ritrovavano in qualche modo un senso di appartenenza allo stesso universo. E che ieri si invece, all'inaugurazione dell'anno giudiziario di Milano, si raccontano come irreparabilmente distanti. Da una parte gli avvocati, dall'altra i magistrati. In entrambi i mondi, come è noto, esistono i dissidenti, esistono tentativi di dialogo. Ma nell'aula magna del palazzo di giustizia di Milano appare in tutta la sua evidenza una lacerazione nel mondo della giustizia che non ha precedenti e di cui, comunque vada a finire il referendum del 22 marzo, appaiono ardue le speranze di ricucitura, Applausi quando vengono esposte le proprie tesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cori da stadio nel "derby" tra le toghe e gli avvocati

Approfondimenti su Cori Da Stadio

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cori Da Stadio

Argomenti discussi: Quando mia mamma veniva a prendermi a scuola le facevano cori da stadio, l'ho colpevolizzata ma poi ho capito. Quando è morta mia nonna ho visto tutta la sua fragilità: parla Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti; Francesco Oppini, il figlio di Alba: A scuola le facevano i cori, l'ho colpevolizzata. Ho una concessionaria e faccio il commentatore...; Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti: A scuola le facevano cori da stadio, ero bullizzato e l'ho colpevolizzata. Per lei sono stato fratello e fidanzato; Cori e applausi davanti al ritiro, poi tutti fuori dallo stadio. La protesta dei gruppi della sud.

Cori da stadio e schiamazzi nel centro storico E la polizia interviene per una lite in corso CavourNotte insonne per chi abita in corsa della Repubblica e dintorni, quella trascorsa tra sabato e ieri. Intorno alle 3, infatti, sono partiti cori da stadio lungo il corso principale del centro storico, ... ilrestodelcarlino.it

Tifosi dell’Aek Atene invadono Firenze, cori e bandiere in centro. Oltre 2mila senza bigliettoFin dal mattino, migliaia di supporter gialloneri hanno affollato le vie del centro storico. Tra cori da stadio, sciarpe e bandiere, i tifosi hanno animato pub e locali della zona, con una presenza ... lanazione.it

Cori da Stadio Calabresi #stereotipi #calabria - facebook.com facebook