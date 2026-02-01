Convocati Parma per la Juve Cuesta deve ancora rinunciare a questo giocatore L’elenco ufficiale
La lista dei convocati del Parma per la partita contro la Juventus è stata annunciata. Cuesta deve ancora rinunciare a Suzuki, mentre in porta ci sarà Corvi. Non ci sono grandi sorprese, e i tifosi aspettano con ansia di scoprire le scelte dell’allenatore.
Convocati Parma per la Juve, Cuesta deve rinunciare sempre a Suzuki. In porta ci sarà Corvi. Nicolussi Caviglia subito convocato. I dettagli. Il Parma ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Juventus. Fra gli indisponibili resta Suzuki. Presenti, invece, i nuovi arrivati Nicolussi Caviglia, grande ex del match, ed Elphege-Nesta. Portieri: 67 Casentini, 40 Corvi, 66 Rinaldi Difensori: 27 Britschgi, 29 Carboni, 39 Circati, 15 Delprato, 61 Drobnic, 37 Troilo, 14 Valeri QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Centrocampisti: 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estévez, 16 Keita, 41 Nicolussi Caviglia, 24 Ordoñez, 22 Sørensen Attaccanti: 7 Benedyczak, 75 Cardinali, 23 Elphege, 76 Mikolajewski, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Verona, i convocati per la sfida contro il Parma: Zanetti deve rinunciare ancora ad una pedina fondamentale. Le ultime
Parma, ancora una tegola per Cuesta: si fa male questo giocatore. Il tecnico dei Ducali è in emergenza in difesa
