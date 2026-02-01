Controllo diffuso sul fiume Po e suoi affluenti | multe per attività venatorie e pesca abusiva

All’alba del 31 gennaio 2026, agenti e forze dell’ordine hanno messo in campo un’ampia operazione lungo circa 150 chilometri del Po e dei suoi principali affluenti, come Adda, Ticino e Mincio. Durante i controlli sono state elevate multe a chi praticava pesca abusiva o attività venatorie senza permesso. Le forze dell’ordine hanno fermato diversi trasgressori, sequestrato attrezzature e denunciato alcuni soggetti. L’operazione mira a proteggere l’ambiente e a tutelare la fauna locale.

All’alba del 31 gennaio 2026, lungo un tratto di circa 150 chilometri del fiume Po e dei suoi principali affluenti – Adda, Ticino e Mincio – si è svolta un’ampia operazione congiunta per il controllo ambientale e la repressione delle attività illegali. Coordinata dalle forze dell’ordine e dai corpi specializzati, l’azione ha coinvolto oltre settanta operatori tra poliziotti provinciali, carabinieri forestali, finanzieri e agenti della Guardia di Finanza, con pattuglie a terra e cinque imbarcazioni in movimento sulle acque. Il era rivolto alla caccia e alla pesca abusiva, ma anche al rispetto delle norme sul transito negli aree protette, all’abbandono dei rifiuti e al controllo degli strumenti non autorizzati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Lodi ha visto un maxi controllo lungo il fiume e i suoi affluenti.

