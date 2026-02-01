Controlli massicci a Parma | 1600 individui e 500 veicoli ispezionati trenta persone denunciate per varie infrazioni

Nella notte tra sabato e domenica, a Parma le forze dell’ordine hanno effettuato controlli massicci in città. Sono stati ispezionati 1.600 persone e 500 veicoli. Trenta persone sono state denunciate per diverse infrazioni. L’operazione, coordinata dalle autorità, ha coinvolto molte unità e ha puntato a verificare il rispetto delle regole in centro e fuori.

Nella notte tra sabato e domenica, le forze dell'ordine hanno portato a termine un'ampia operazione di controllo nel capoluogo emiliano, con un'azione coordinata che ha coinvolto migliaia di persone e centinaia di veicoli. L'operazione, denominata "Parma sicura", ha visto impegnati diversi reparti della polizia locale, della polizia di Stato e dei carabinieri, che hanno effettuato controlli mirati in diversi punti strategici della città, tra centro storico, periferie e aree di transito. In totale, sono state ispezionate 1.600 persone e 500 veicoli, con un'attenzione particolare alle violazioni legate alla guida in stato di ebbrezza, al mancato rispetto delle norme di circolazione e al possesso di documenti falsi o scaduti.

