Controlli a tappeto tra Colleferro Valmontone e Artena | alcol cocaina e munizioni abusive

I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno intensificato i controlli nelle ultime ore tra Colleferro, Valmontone e Artena. Durante l’operazione, hanno sequestrato alcol, cocaina e munizioni abusive. Le autorità hanno messo in atto controlli a tappeto per contrastare i reati predatori e la guida pericolosa, fermando persone e verificando automobili e abitazioni. Nessuno si ferma, e l’azione delle forze dell’ordine prosegue senza sosta.

Due le persone denunciate. 50 persone identificate di cui 6 pregiudicatesottoposte a misure Non si ferma l'offensiva dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro contro i reati predatori e la guida pericolosa. Nelle ultime ore, un vasto dispositivo di controllo ha setacciato il territorio portando a due denunce, ritiri di patente e segnalazioni per droga. Il primo intervento è scattato a Valmontone nella serata di ieri. L'Aliquota Radiomobile ha fermato un ragazzo di 20 anni del posto mentre era alla guida della sua auto. Sottoposto all'etilometro, il giovane ha fatto registrare un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

I Carabinieri dei comuni di Colleferro, Artena e Valmontone hanno svolto controlli straordinari, denunciando quattro persone e segnalando una all’autorità prefettizia per uso di sostanze stupefacenti e alcol.

