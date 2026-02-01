Contro il caro vita un menù romagnolo da 25 euro | il post su Instagram cattura un milione di visualizzazioni

Un ristorante romagnolo ha lanciato un menù da 25 euro per combattere il caro vita. Il post su Instagram con il menu ha già superato un milione di visualizzazioni, attirando l’interesse di molti. In poche ore, il ristorante si è trovato al centro dell’attenzione, con tanti che hanno condiviso e commentato l’offerta.

“In un periodo storico segnato dall’aumento dell’inflazione e dal caro vita, molte persone hanno rinunciato alla cena fuori - spiega Nicola Gentile, titolare de “Le Tradizioni di Nick” -. La nostra scelta è stata quella di non chiudere le porte, ma al contrario di aprirle anche a chi oggi fa più fatica, mantenendo fede ai valori della cucina romagnola: abbondanza, condivisione e ospitalità". “Il menù, composto da salumi selezionati del territorio, piadina fatta in casa, pasta fresca prodotta internamente nel pastificio del ristorante, grigliata romagnola e dolci della tradizione, nasce con un obiettivo preciso - racconta Gentile -: rendere il ristorante un luogo aperto davvero a tutti.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondimenti su Le Tradizioni di Nick

Ultime notizie su Le Tradizioni di Nick

