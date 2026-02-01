Conti-Toffanin | ecco com' è andata la prima intervista del conduttore a Verissimo

Carlo Conti e Silvia Toffanin si sono seduti davanti alle telecamere per la prima volta insieme a “Verissimo”. La puntata di domenica 1 febbraio ha messo in scena il loro incontro, che molti aspettavano da tempo. Durante l’intervista, i due hanno parlato di vari argomenti, creando un’atmosfera spontanea e naturale davanti al pubblico. È stato un debutto che ha suscitato curiosità tra i fan e gli appassionati del programma.

Angelica Bove: "A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita" È stata la prima intervista di Carlo Conti a "Verissimo". Ecco come è andato l'incontro con Silvia Toffanin Carlo Conti e Silvia Toffanin si sono incontrati per la prima volta in tv nel corso della puntata di domenica 1 febbraio a "Verissimo". L'intervista, arrivata a poche settimane dalla partenza della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, è stata vista da molti come un possibile viatico per la presenza di Toffanin come co-conduttrice di una delle cinque serate. Al centro dell'incontro tra i due c'è stata però soprattutto la vita privata di Conti, di cui non sono emersi particolari finora inediti.

