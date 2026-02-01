Conte sente il peso della responsabilità per aver fatto giocare Di Lorenzo praticamente sempre
Dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina, Antonio Conte si è scagliato contro i troppi impegni del calcio italiano. Il tecnico del Napoli ha detto chiaramente di sentire il peso della responsabilità, perché Di Lorenzo ha giocato quasi sempre, senza pause. Poi ha criticato duramente i calendari affollati, definendoli impossibili da rispettare per i giocatori.
Conte e l’infortunio di Di Lorenzo. Dopo la vittoria per 2-1 sulla Fiorentina, il tecnico del Napoli ha lanciato accuse nei confronti del sistema calcio con i suoi calendari impossibili. Scrive il Corriere della Sera che sente il peso della responsabilità per aver fatto giocare Di Lorenzo praticamente sempre. Ecco uno stralcio dell’analisi di Monica Scozzafava: Se c’era bisogno dell’ennesimo infortunio, il più serio di tutti, per certificare che la stagione del Napoli è tribolata, ebbene è arrivato. Nel giorno in cui Conte si rilancia in campionato battendo la Fiorentina, con particolare fatica soprattutto nel secondo tempo, la rottura del crociato di Di Lorenzo è di quelle notizie che rovinano la serata e i tre punti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Agente Politano-Di Lorenzo: “Conte sa perfettamente che entrambi devono riposare”
