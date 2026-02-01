Conte sente il peso della respon­sa­bi­lità per aver fatto gio­care Di Lorenzo pra­ti­ca­mente sem­pre

Dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina, Antonio Conte si è scagliato contro i troppi impegni del calcio italiano. Il tecnico del Napoli ha detto chiaramente di sentire il peso della responsabilità, perché Di Lorenzo ha giocato quasi sempre, senza pause. Poi ha criticato duramente i calendari affollati, definendoli impossibili da rispettare per i giocatori.

Conte e l’infortunio di Di Lorenzo. Dopo la vittoria per 2-1 sulla Fiorentina, il tecnico del Napoli ha lanciato accuse nei confronti del sistema calcio con i suoi calendari impossibili. Scrive il Corriere della Sera che sente il peso della respon­sa­bi­lità per aver fatto gio­care Di Lorenzo pra­ti­ca­mente sem­pre. Ecco uno stralcio dell’analisi di Monica Scozzafava: Se c’era biso­gno dell’enne­simo infor­tu­nio, il più serio di tutti, per cer­ti­fi­care che la sta­gione del Napoli è tri­bo­lata, ebbene è arri­vato. Nel giorno in cui Conte si rilan­cia in cam­pio­nato bat­tendo la Fio­ren­tina, con par­ti­co­lare fatica soprat­tutto nel secondo tempo, la rot­tura del cro­ciato di Di Lorenzo è di quelle noti­zie che rovi­nano la serata e i tre punti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

