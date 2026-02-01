Conte sbotta | Altri indebitati e noi bloccati sul mercato con 240 milioni in cassa
Antonio Conte si lascia andare a una dura critica, parlando di una situazione frustrante per il nostro calcio. Mentre la sua squadra festeggia, lui denuncia che altri sono indebitati e che il nostro mercato è fermo, con appena 240 milioni in cassa. Il tecnico si mostra arrabbiato e preoccupato, anche se la vittoria è arrivata.
La vittoria c’è, ed è meritata, ma non basta a cancellare la rabbia. Antonio Conte si presenta davanti ai microfoni con il successo ancora caldo, ma il tono è tutt’altro che disteso. « Abbiamo giocato bene, come contro Chelsea e Juventus, ma continuiamo a non essere abbastanza cattivi sotto porta. E quando sbagli così tanto, basta un calcio piazzato per buttare via altri punti », spiega il tecnico azzurro. Poi lo sfogo si allarga, andando ben oltre il campo. Conte punta il dito contro un sistema che, a suo dire, sta logorando il calcio: « Si va verso la rovina. Troppe partite, troppi interessi economici.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Il Napoli si trova in una situazione insolita sul mercato.
