Conte sbotta | Altri indebitati e noi bloccati sul mercato con 240 milioni in cassa

Antonio Conte si lascia andare a una dura critica, parlando di una situazione frustrante per il nostro calcio. Mentre la sua squadra festeggia, lui denuncia che altri sono indebitati e che il nostro mercato è fermo, con appena 240 milioni in cassa. Il tecnico si mostra arrabbiato e preoccupato, anche se la vittoria è arrivata.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.