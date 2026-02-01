La Lombardia chiude il 2025 con un calo dei consumi dello 0,5% rispetto all’anno precedente. La regione segue la tendenza nazionale, che registra una contrazione del 1,4%. Le famiglie spendono meno, anche se i costi fissi sono aumentati. La diminuzione si fa sentire su tutti i settori, mentre i consumatori si riorganizzano per far fronte alle spese più alte.

La Lombardia chiude il 2025 con un calo del valore dei consumi del -1,5% rispetto al 2024. Il trend è in linea con l’andamento nazionale segnato da una contrazione pari al -1,4%. Secondo l’ Osservatorio permanente sui consumi Confimprese-Jakala, l’ultimo quadrimestre si è rivelato il peggiore dell’anno: da settembre a dicembre le spese si sono ridotte del -2,9%, mentre tra gennaio e agosto la flessione si era limitata al -0,8%. Neppure gli sconti di novembre durante il “ Black Friday “ e le tredicesime natalizie (11 miliardi, uno in più del 2024) hanno salvato il bilancio annuale. Tra le città lombarde analizzate dall’Osservatorio di Confimprese - associazione che rappresenta 450 marchi e 90mila punti vendita del commercio - Bergamo si lascia alle spalle il 2025 peggiore, con un calo del 3,4% del valore dei consumi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Consumi, un altro stop. Nel 2025 spesi meno soldi: "Cresciuti i costi fissi"

