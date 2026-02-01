Consigliere di Formigine scontro sul voto femminile | Rischio per i valori familiari

Un consigliere di Formigine ha scatenato molte polemiche con le sue parole sul voto femminile. Durante una riunione, ha affermato che concedere il diritto di voto alle donne mette a rischio i valori della famiglia. La dichiarazione ha suscitato reazioni dure, con molti che chiedono chiarimenti e condannano il commento. La polemica continua a tenere banco nel piccolo comune dell’Emilia-Romagna.

Un consigliere comunale di Formigine ha provocato un'ondata di indignazione dopo aver affermato che il diritto al voto delle donne rappresenta un pericolo per l'unità familiare. L'intervento, pronunciato durante una seduta del consiglio comunale tenutasi il 29 gennaio 2026, ha suscitato reazioni immediate da parte di associazioni femminili, esponenti politici locali e gruppi di cittadini. Il consigliere, il cui nome non è stato reso noto, ha sostenuto che l'estensione del diritto di voto alle donne, avvenuta in Italia nel 1945, ha contribuito a un cambiamento profondo nei ruoli all'interno del nucleo familiare, portando a una "destrutturazione del modello tradizionale".

