Confermato lo sciopero dei trasporti di 23 ore a Milano | gli orari

Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 febbraio, i treni Trenord di Milano e della Lombardia fermeranno per 23 ore. Il sindacato Orsa ha confermato lo sciopero, che coinvolgerà il servizio di trasporto pubblico nella regione. Molti pendolari si preparano a possibili disagi, con treni che potrebbero non circolare per tutta la giornata. La situazione si prospetta complicata, e le autorità invitano gli utenti a pianificare in anticipo i loro spostamenti.

Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 febbraio scatta lo sciopero dei trasporti organizzato dal sindacato Orsa: a Milano e in tutta la Lombardia saranno a rischio per 23 ore i treni della società Trenord. L'agitazione è stata confermata sia dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che da Trenord. Lo sciopero non coinvolgerà i mezzi Atm di Milano - quindi metro, bus e tram funzioneranno regolarmente - né i treni di Trenitalia. “Viaggeranno i treni durante le fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 e dalle ore 21. Lo sciopero potrà avere ripercussioni sull'offerta programmata; tuttavia, si prevede un servizio attivo sull'intera giornata”, hanno rassicurato da Trenord.🔗 Leggi su Milanotoday.it

A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, i trasporti in Lombardia si fermano.

Il prossimo sciopero dei trasporti è stato annunciato e durerà 23 ore, creando nuove preoccupazioni per i pendolari.

