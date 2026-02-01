Conferenza stampa Zerbin post Cremonese Inter | Loro più bravi e più cinici | non a caso sono primi

Dopo la vittoria contro la Cremonese, Zerbin ha commentato la partita dicendo che l’Inter è più forte e più cinica. Ha riconosciuto che i nerazzurri sono primi in classifica e ha ammesso che hanno meritato il risultato. Zerbin ha anche detto che serve lavorare di più per migliorare, ma ha lasciato intendere che la sua squadra deve ancora crescere. La conferenza si è svolta nel post partita, con il giocatore che ha parlato senza troppi giri di parole.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.