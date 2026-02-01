Confagricoltura | Eliminare i tagli al biogas agricolo

Confagricoltura lancia un appello: stop ai tagli ai premi per il biogas agricolo. La riduzione del 20% all’anno, fino alla totale eliminazione dei Prezzi Minimi Garantiti, rischia di mettere in crisi gli impianti e le aziende che producono energia da biomassa di origine agricola. La situazione preoccupa gli operatori del settore, che chiedono di mantenere gli incentivi per evitare conseguenze pesanti sull’economia locale e sull’indotto.

CUNEO – “La progressiva riduzione del 20% annuo fino all’eliminazione dei Prezzi Minimi Garantiti (PMG) per l’energia elettrica prodotta dagli impianti a biogas e a biomassa di origine agricola rischia di mettere in ginocchio il settore. Negli anni intorno a questi investimenti si sono strutturate filiere sostenibili in grado di generare economia circolare e di dare un contributo concreto alla decarbonizzazione. Chiediamo, pertanto, che la norma venga rivista senza però generare impianti di ‘serie A’ e altri di ‘serie B’: tutti quelli di potenza fino a 999 KW devono essere tutelati, compresi quelli nati seguendo il modello dell’aggregazione tra imprese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

