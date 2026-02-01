Concorso infanzia e primaria PNRR3 prova orale Le convocazioni

Sono arrivate le prime convocazioni per la prova orale del concorso per infanzia e primaria legato al PNRR3. Le convocazioni sono state inviate a chi ha raggiunto il voto minimo e si trova tra gli ammessi. La procedura sta facendo partire le prime prove, mentre i candidati si preparano a sostenere l’esame orale.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. ADAA Convocazione prova orale (I parte per la Regione Abruzzo) fino a giorno 04.03.2026 – EEEE prima parte dal giorno 19012026 al giorno 06022026 – seconda parte dal dal giorno 10022026 al giorno 27032026 AAAA – Le prove orali avranno avvio il giorno 10 febbraio 2026 con estrazione traccia della lezione simulata alle ore 15.00 e il giorno 11 febbraio 2026 alle ore 15.00 con la prova orale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

CONCORSO DOCENTI PNRR3 INFANZIA E PRIMARIA: COME È STRUTTURATA LA PROVA ORALE

Ultime notizie su Concorso Infanzia

Argomenti discussi: D.D.G. n. 2938 del 9 ottobre 2025 – Concorso docenti infanzia-primaria: posto AAAA – Avviso calendario prova orale (I convocazione); GPS 2026, quanti punti per il concorso. Differenza tra prima e seconda fascia. Pillole di Question Time; Concorso docenti PNRR 3: scioglimento della riserva; D.D.G. n. 2938 del 9 ottobre 2025 – Concorso docenti infanzia-primaria: posto EEEE – Costituzione della commissione giudicatrice (II Rettifica).

Concorso docenti 2024 infanzia e primaria: risultati prove scritte/ 80% le ha superateI risultati delle prove scritte del concorso docenti 2024 infanzia e primaria: 80% le ha superate, ma i dati regionali a disposizione sono parziali, così come quelli della secondaria Sono terminate le ... ilsussidiario.net

Concorso docenti PNRR3, Sì o No alla prova orale: l’esito è definitivo? Scioglimento riserva potrebbe cambiare i voti minimi?Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDD n. 2939/2025 per la scuola secondaria: in questi giorni i candidati che hanno conseguito almeno 70/100 alla prova scri ... orizzontescuola.it

Concorso PNRR3 Infanzia e Primaria: PROVA ORALE, al via le convocazioni (in aggiornamento) - facebook.com facebook

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2398/2025 per infanzia e primaria. La prova scritta è stata svolta lo scorso 27 novembre, gli Uffici Scolastici hanno già pubblicato il voto minimo di ammissione alla prova orale e le commissioni stanno provveden x.com