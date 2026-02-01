Concorso docenti PNRR3 il 2 febbraio ultimo giorno per sciogliere la riserva

Il 2 febbraio è l’ultimo giorno per i docenti che hanno partecipato con riserva alla prova scritta del concorso PNRR3. Si tratta di insegnanti che devono ancora decidere se accettare o meno il risultato, e in questa data devono sciogliere la riserva. La procedura riguarda le prove per le classi di infanzia e primaria, indette con i decreti DDG n. 29382025 e altri. Il tempo stringe e molti aspettano di sapere quale sarà il passo successivo.

I docenti che hanno partecipato con riserva alla prova scritta del concorso PNNR3 indetto con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria hanno tempo fino al 2 febbraio 2026 ore 23.59 per sciogliere la riserva. Per infanzia e primaria segui il percorso: "Vai al servizio" – "Istanze" – "Presenta una domanda" – "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno. D.D.G. n. 29382025 – Scioglimento riserva". Per la scuola secondaria "Vai al servizio" – "Istanze" – "Presenta una domanda" – "Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno – D.

