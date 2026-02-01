Concorsi PNRR e anno di prova la denuncia di una docente | Percorso costoso e insostenibile

Silvia, 43 anni, ha vinto il concorso PNRR1 e ora si trova a denunciare le difficoltà di un percorso che definisce costoso e insostenibile. La docente racconta come le lunghe prove e le spese affrontate per partecipare stanno mettendo a dura prova la sua voglia di insegnare, a discapito della qualità dell’istruzione.

Silvia ha 43 anni, è una docente e vincitrice del concorso PNRR1. A Fanpage.it denuncia i disagi e le storture di un sistema che piega chi vuole lavorare come insegnante, anche a discapito della formazione degli studenti.🔗 Leggi su Fanpage.it

