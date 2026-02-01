Concita De Gregorio ribalta la realtà | È l' Italia che è un problema per i maranza

Concita De Gregorio rompe gli schemi e dice la sua: secondo lei, non sono i giovani maranza a creare problemi, ma è l’Italia stessa a essere un ostacolo. La giornalista afferma che la cultura e le condizioni del nostro paese contribuiscono a far crescere questa scena. La sua posizione ha fatto discutere, perché ribalta i soliti commenti e punta il dito contro il sistema italiano.

La delinquenza dei maranza non è un problema dell'Italia, è l'Italia a essere un problema per i maranza. Parole e musica di Concita De Gregorio. La giornalista intervenuta nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, propone la curiosa teoria. I giovani italiani di prima generazione, spesso di origine nordafricana, stanno provocando un vistoso aumento dei fenomeni criminali e di microcriminalità in molte zone d'Italia, da Milano a Roma fino alla provincia più profonda. Ma "non è che loro sono un problema per l'Italia, l'Italia è un problema per loro - argomenta De Gregorio - l'Italia è un problema per questi ragazzi, perché loro vengono al mondo, nascono in un paese senza merito né colpa, ma il paese dove vengono al mondo non li vuole".

