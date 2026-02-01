Concerto per i bimbi di Theresienstadt

Oggi alle 15:30 nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto, si svolge il concerto per i bambini di Theresienstadt. L’evento si intitola “Fra cielo e terra” e promette di portare un momento di musica e speranza, aperto a tutti. La sala si riempirà di note e di volti giovani, pronti ad ascoltare e vivere un pomeriggio diverso.

Oggi alle 15:30 nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto, si terrà l'evento musicale 'Fra cielo e terra. Theresienstadt e la musica dei bambini', nell'ambito della rassegna 'I suoni del pensiero', promossa dal Conservatorio Maderna-Lettimi in occasione della Giornata della Memoria. L'ingresso è gratuito. Il concerto è dedicato ai bambini e ai ragazzi del campo di concentramento nazista di Theresienstadt, vittime innocenti di un sistema che, oltre alla persecuzione e allo sterminio, mise in atto un inquietante uso propagandistico della loro attività musicale. Dei circa 15.000 bambini passati dal campo, solo 1.

