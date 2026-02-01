Comunisti che votano le vostre liste Così FdI smaschera le opposizioni su Torino

A Torino, ieri pomeriggio, si sono verificati momenti di tensione durante una manifestazione. Mentre tutti condannano quanto successo, a sinistra si fa fatica a prendere una posizione chiara contro i violenti, preoccupati di perdere consensi. La polemica si accende nel centrodestra, che accusa le opposizioni di fare giochi politici con la violenza.

Per quanto tutti abbiano condannato quanto accaduto a Torino nel pomeriggio di ieri, a sinistra si percepisce la difficoltà nel prendere una posizione decisa conto i violenti per paura di perdere qualche voto carda sempre comodo. E a smascherare la riluttanza dei partiti di opposizione è stato Federico Mollicone, sottolineando che quelli scesi in piazza a Torino per Askatasuna " non sono 'violenti', sono comunisti che votano le vostre liste in cambio di tutela su centinaia di spazi pubblici e privati occupati abusivamente ". La dichiarazione dell'onorevole di Fratelli d'Italia è una risposta a quanto dichiarato da Elly Schlein, con la quale ha anche voluto ribadire la richiesta " all'autorità giudiziaria di attivarsi immediatamente di fronte a questi atti criminali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

