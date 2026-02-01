Comunisti che votano le vostre liste Così FdI smaschera le opposizioni su Torino
A Torino, ieri pomeriggio, si sono verificati momenti di tensione durante una manifestazione. Mentre tutti condannano quanto successo, a sinistra si fa fatica a prendere una posizione chiara contro i violenti, preoccupati di perdere consensi. La polemica si accende nel centrodestra, che accusa le opposizioni di fare giochi politici con la violenza.
Per quanto tutti abbiano condannato quanto accaduto a Torino nel pomeriggio di ieri, a sinistra si percepisce la difficoltà nel prendere una posizione decisa conto i violenti per paura di perdere qualche voto carda sempre comodo. E a smascherare la riluttanza dei partiti di opposizione è stato Federico Mollicone, sottolineando che quelli scesi in piazza a Torino per Askatasuna " non sono 'violenti', sono comunisti che votano le vostre liste in cambio di tutela su centinaia di spazi pubblici e privati occupati abusivamente ". La dichiarazione dell'onorevole di Fratelli d'Italia è una risposta a quanto dichiarato da Elly Schlein, con la quale ha anche voluto ribadire la richiesta " all'autorità giudiziaria di attivarsi immediatamente di fronte a questi atti criminali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondimenti su Torino Politica
Le opposizioni: «Da Fdi attacco irresponsabile che mina le istituzioni»
"Questo primo anno è stato intenso. Le vostre parole e le vostre speranze sono la mia energia"
Ultime notizie su Torino Politica
Ricordiamo oggi la liberazione di Auschwitz da parte dell'Armata rossaIl messaggio dei giovani comunisti ... msn.com
IL MONDO DELLA SCUOLA - Così FdI: "L'amministrazione comunale non ha alcuna responsabilità sul tema del dimensionamento scolastico" - facebook.com facebook
"L'incontro tra Ferro e Delmastro un segnale politico forte e concreto di attenzione verso la Calabria e verso centinaia di lavoratori che, da anni, attendono certezze" così il capogruppo FdI in Consiglio Regionale x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.