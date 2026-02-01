Como l' Atalanta in 10 strappa uno 0 a 0 | Nico Paz sbaglia un rigore

Il derby lombardo tra Como e Atalanta finisce con un pareggio a reti inviolate. La partita è stata caratterizzata da tante occasioni non sfruttate, soprattutto dalla squadra di Cesc Fabregas. Nel recupero, Nico Paz ha sbagliato un rigore che avrebbe potuto cambiare le sorti dell'incontro. L'Atalanta, comunque, esce con un buon punto, anche se ha giocato in inferiorità numerica per gran parte del match, dopo l'espulsione di Ahanor all’inizio. Carnesecchi si è reso protagonista con alcune parate decisive.

Termina 0-0 il derby lombardo tra Como e Atalanta. Tante le occasioni non sfruttate dalla squadra di Cesc Fabregas, compreso un rigore fallito da Nico Paz nel recupero; buon punto per i bergamaschi, rimasti in inferiorità numerica dopo 8 minuti di gioco a causa dell'espulsione di Ahanor e salvati a più riprese da Carnesecchi. La distanza in classifica tra le due rimane invariata, con cinque punti di vantaggio per il Como: nel prossimo turno il team di Fabregas ospiterà la Fiorentina. Giovedì l'Atalanta sfiderà la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia; poi avrà il match di campionato contro la Cremonese.

